Дегтярев пообещал лично следить за ходом расследования ДТП с погибшими пожарными

Врио губернатора Хабаровского края видел видеообращение супруги погибшего в результате аварии пожарного. Дегтярев отметил, что будет лично следить за ходом расследования этого инцидента. Он предупреждает, что никто из руководителей не должен оказывать давление на следствие. Если спецавтомобиль не смог затормозить из-за технической неисправности, то виновные в такой халатности должны понести наказание. “Списывать все на героически погибшего пожарного я не дам”, – подчеркнул глава региона.