Башкирия получила 2,4 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Строительство «Восточного выезда» реализуется в рамках заключённой в 2017 году концессии между правительством республики и ООО «Башкирская концессионная компания». Планируется построить тоннель протяженностью более 1,2 километра, мостовой переход через реку Уфа, десятикилометровый участок скоростной платной автодороги с выходом на трассу М-5, а также автоматизированную систему управления дорожным движением.