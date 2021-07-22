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Башкирия получила 2,4 млрд рублей на строительство Восточного выезда

22 июля 2021, 12:17
Фото: Минтранс РБ
Башкирия получила первый транш на 2,4 млрд рублей для финансирования проекта строительства нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»). Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Кредитные средства предоставили ВЭБ.РФ и ВТБ. Всего на строительство выезда республика получит 11,6 млрд рублей, что было организовано с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».

— «Восточный выезд» — самый масштабный транспортный проект для Башкортостана за последние годы. Он очень важен для всей нашей транспортной системы. Одна из наших основных задач — выдержать сроки реализации проекта, — отметил глава министерства Александр Булушев.

Строительство «Восточного выезда» реализуется в рамках заключённой в 2017 году концессии между правительством республики и ООО «Башкирская концессионная компания». Планируется построить тоннель протяженностью более 1,2 километра, мостовой переход через реку Уфа, десятикилометровый участок скоростной платной автодороги с выходом на трассу М-5, а также автоматизированную систему управления дорожным движением.

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#Новости#Александра Константинова#Экономика
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