В Башкирии во время урагана на ребенка упала крыша здания

— Вчерашний ураган прошел именно в створе Бижбуляк — Кенгер-Менеуз. В других населенных пунктах серьезных повреждений нет. Как я уже писал, унесло крышу со здания ИП по адресу: с. Бижбуляк, ул. Победы, д. 4. В результате срыва крыши имеется пострадавшая девочка 2007 г. р. Доставлена в травмпункт БХК ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ. Срыв крыши со здания частного гаража, расположенного по адресу: с. Кенгер-Менеуз. Погибших и пострадавших нет, — сообщил Зарипов.