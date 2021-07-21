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В Башкирии сообщили новые данные по количеству заболевших COVID-19

21 июля 2021, 07:12
Фото: 1mediainvest.ru
247 новых случаев заболевания зафиксировано за прошедшие сутки.

По данным Администрации главы республики за прошедшие сутки, в Башкирии 247 человек заболели коронавирусом.

С начала пандемии вылечились от коронавируса 42 108 человек, 160 из них выздоровели за прошедшие сутки.

COVID-19 унес жизни шестерых пациентов. Таким образом общее число жертвами опасной инфекции за все время пандемии стали 706 человек.

О темпах вакцинации: I компонентом вакцинировались 833 295 человек, II компонентом — 513 415 человек.

Отметим, что в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Галина Пермина доложила о приросте заболеваемости не только коронавирусом, но и ОРВИ, и внебольничной пневмонией.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Коронавирус COVID-19
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