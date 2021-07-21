Стало известно, когда полностью откроют движение на улице Комсомольской в Уфе

Он добавил, что вчера, 20 июля, был открыт технический проезд на участке от улицы имени Города Галле до улицы 50 лет СССР, протяженностью 1,2 километра. На этом участке завершили устройство бортового камня, тротуаров и технической полосы протяженностью 2,8 километра, сделали асфальт площадью 22 195 квадратных метров и пешеходные тротуары на 3 192 квадратных метра. Также здесь переделали транспозиционные колодцы, сети газопровода, ливневую канализацию. Ещё осталось установить светофоры, тротуары, наружное освещение и камеры видеонаблюдения.