Skillbox и Клипы ВКонтакте обучат видеоблогингу

Каждый преподаватель курса будет вести один из восьми специализированных модулей. Так, Евгений Ершов обучит урокам актёрского мастерства, Саша Спилберг расскажет о формировании уникального авторского стиля и коллаборациях с брендами, Катя Клэп — о креативности, способах её развития и методиках разработки креатива. Даша Боровик поделится лайфхаками о том, как подготовить и провести съёмку, а Стас Круглицкий — о трендах в создании вертикальных видео.