mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Skillbox и Клипы ВКонтакте обучат видеоблогингу

21 июля 2021, 11:53
Фото: Вконтакте
20 июля стартует бесплатный онлайн-курс по видеоблогингу «Школа клиперов».

Его преподавателями станут топовые блогеры-миллионники: Катя Клэп, Стас Круглицкий, Саша Спилберг, Мурад Османн и другие. Подать заявку на получение гранта можно уже сейчас, количество конкурсных мест — 1 500. Как стать видеоблогером в экосистеме VK, расскажут на образовательной платформе Skillbox.

Skillbox и Клипы ВКонтакте расскажут, как стать популярным блогером, и научат снимать вертикальные видео. За три месяца студенты узнают, как создавать качественный контент, и освоят способы его продвижения, погрузятся в цикл продакшена ролика: от написания сценария до настройки света, композиции и монтажа.

Каждый преподаватель курса будет вести один из восьми специализированных модулей. Так, Евгений Ершов обучит урокам актёрского мастерства, Саша Спилберг расскажет о формировании уникального авторского стиля и коллаборациях с брендами, Катя Клэп — о креативности, способах её развития и методиках разработки креатива. Даша Боровик поделится лайфхаками о том, как подготовить и провести съёмку, а Стас Круглицкий — о трендах в создании вертикальных видео.

Для тех, кто выполнит все домашние задания, откроется доступ к бонусному модулю по монетизации контента от блогера Андрея Федотова. Выпускники, которые успешно пройдут весь курс, получат возможность присоединиться к закрытому комьюнити Клипов ВКонтакте с эксклюзивными анонсами новых челленджей.

Подать заявку на обучение уже сейчас можно на сайте: vkclipers-skillbox.ru

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48