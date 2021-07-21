Реконструкция площади, падение крыши и подделка справок. Итоги дня в Башкирии

Жители Бижбулякского района выложили в социальных сетях ролики на которых из-за начавшегося урагана снесло крышу здания. Разыгравшаяся буря снесла не только железную крышу здания, но и опрокинула людей. На кадрах ролика отчетливо видно как железный настил падает на проезжую часть, а затем слышны звуки сработавшей сигнализации у одного из зданий и крики людей. В комментариях к ролику начали сообщать о том, что без электричества осталось около 30 домов, а также сообщили пострадавшей девочке.