Реконструкция площади, падение крыши и подделка справок. Итоги дня в Башкирии

В ходе оперативного совещания в администрации Уфы стало известно о том, что площадь перед Дворцом спорта будет реконструирована. За решение этого вопроса в мэрии взялись после многочисленных просьб горожан.
Мэр столицы Башкирии Сергей Греков сообщил о кадровых изменениях. Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы был назначен Аскар Батталов.
Жители Бижбулякского района выложили в социальных сетях ролики на которых из-за начавшегося урагана снесло крышу здания. Разыгравшаяся буря снесла не только железную крышу здания, но и опрокинула людей. На кадрах ролика отчетливо видно как железный настил падает на проезжую часть, а затем слышны звуки сработавшей сигнализации у одного из зданий и крики людей. В комментариях к ролику начали сообщать о том, что без электричества осталось около 30 домов, а также сообщили пострадавшей девочке.
В МВД Башкирии сообщили о 30 уголовных делах, возбужденных по факту подделки сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса за последний месяц. Одним из недавних случаев стало обнаружение 30 справок у 51-летнего жителя города Октябрьский.
Башкирии выделили 510 млн рублей на поддержку здравоохранения. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Деньги направят на своевременное лечение пациентов в условиях повышенной нагрузки на больницы.