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Реконструкция площади, падение крыши и подделка справок. Итоги дня в Башкирии

21 июля 2021, 15:51
Фото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 21 июля 2021 года.

В ходе оперативного совещания в администрации Уфы стало известно о том, что площадь перед Дворцом спорта будет реконструирована. За решение этого вопроса в мэрии взялись после многочисленных просьб горожан.

Мэр столицы Башкирии Сергей Греков сообщил о кадровых изменениях. Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы был назначен Аскар Батталов.

Жители Бижбулякского района выложили в социальных сетях ролики на которых из-за начавшегося урагана снесло крышу здания. Разыгравшаяся буря снесла не только железную крышу здания, но и опрокинула людей. На кадрах ролика отчетливо видно как железный настил падает на проезжую часть, а затем слышны звуки сработавшей сигнализации у одного из зданий и крики людей. В комментариях к ролику начали сообщать о том, что без электричества осталось около 30 домов, а также сообщили пострадавшей девочке.

В МВД Башкирии сообщили о 30 уголовных делах, возбужденных по факту подделки сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса за последний месяц. Одним из недавних случаев стало обнаружение 30 справок у 51-летнего жителя города Октябрьский.

Башкирии выделили 510 млн рублей на поддержку здравоохранения. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Деньги направят на своевременное лечение пациентов в условиях повышенной нагрузки на больницы.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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