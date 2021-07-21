О чем расскажет новый сезон сериала Миллиарды

С одной стороны – миллиардер Бобби Аксельрод, который постоянно прокручивает деньги, взятые у инвесторов. Несмотря на то, что сделки очень рискованные, прибыль от них просто колоссальная. При этом Аксельрод не только удачливый в бизнесе, ему везет во всем. Он не обделен вниманием красивых женщин, имеет большое количество друзей, которые им гордятся. Этот человек добился очень многого сам, благодаря своему труду и не меньшей мере удачливости. Чего стоит только тот факт, что после падения небоскребов-близнецов 11 сентября из всех сотрудников офиса посчастливилось выжить ему одному. Не забывая о своих погибших коллегах, он постоянно помогает их семьям, да и просто занимается благотворительностью. Казалось бы, со всех сторон абсолютно позитивный персонаж.