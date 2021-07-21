Минеева высказалась о жалобах ТЦ на отсутствие поддержки

"Было сразу понятно, что эта компенсация окажется в несколько раз меньше, чем недополученный денежный поток из-за снижения арендной платы на 50%, и не покроет потери. И даже в таком варианте, по состоянию на сегодняшний день, никто не получил более-менее ощутимой поддержки. При том, что на грант подавались практически все собственники торговых и коммерческих центров, которые подпадали под условия, определенные правительством Москвы”, — отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.