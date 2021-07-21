Минеева высказалась о жалобах ТЦ на отсутствие поддержки

По сообщению interfax.ru, столичные торговые центры пожаловались, что анонсированная государством поддержка за прошедшие 15 месяцев так и не была оказана. Об этой ситуации высказалась бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
“Еще в период пандемии в условиях ограничительных мер и отсутствия выручки отрасль оказалась перед угрозой дефолта. Однако индустрия торговой недвижимости выдержала испытание. Большие надежды бизнес возлагал на 2021 год – канал коммуникации «бизнес - власть» и тренды, сформированные под влиянием факторов 2020 года, доказали свою работоспособность. Напомню, что один торговый центр обеспечивает товарами и услугами до 400 000 потребителей, а среднее число сотрудников ТЦ составляет более 2 000 человек. Это важнейшая часть экономики города. Чтобы усилить эффект от принятых мер поддержки, необходима работы «в связке» и детальное рассмотрение каждого кейса”, - сказала Минеева.
Государство пообещало выделить средства на поддержку торговых и коммерческих центров в апреле прошлого года. Однако, по данным Российского совета торговых центров, за прошедшее время ТЦ Москвы либо вообще не получили поддержки, либо она была оказана в очень маленьком объеме.
В ассоциации рассказали, что ТЦ и коммерческие центры должны были получить выплаты свыше тринадцати миллиардов рублей на компенсацию налога на имущество и арендную плату за землю в период жестких ограничений. Владельцы торговой недвижимости могли получить такую выплату при условии, что снизят арендную плату для арендаторов площадей.
"Было сразу понятно, что эта компенсация окажется в несколько раз меньше, чем недополученный денежный поток из-за снижения арендной платы на 50%, и не покроет потери. И даже в таком варианте, по состоянию на сегодняшний день, никто не получил более-менее ощутимой поддержки. При том, что на грант подавались практически все собственники торговых и коммерческих центров, которые подпадали под условия, определенные правительством Москвы”, — отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.
Он добавил, что комиссия, которая принимает решение о предоставлении грантов, неоднократно меняла список требуемой документации, однако ни один участник рынка так и не смог получить выплату даже после неоднократного переделывания бумаг.
Также отмечается, что в Москве продолжает действовать поддержка арендаторов торговых площадей в виде снижения арендной платы. По этой причине владельцы недвижимости несут колоссальные убытки, превышающие потери во время полного локдауна.