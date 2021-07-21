Клубный дом «Соты» - воплощение вашей исключительности

Являясь воплощением духа и эстетики нашего времени Он привлекает восхищённые взгляды и врезается в память всех, кто видел его хоть единожды. Это дом для тех, кто хочет подняться над обыденностью. Те, кто уже выбрал квартиру в «Сотах», получает целый спектр разнообразных возможностей, как для бизнеса, так и для досуга. В шаговой доступности - республиканские министерства и ведомства, Дом Республики, Курултай РБ, офисы ведущих компаний и банков.