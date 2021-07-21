Газпромбанк Автолизинг и DiDi объявили о партнерстве

Как сообщает inkazan.ru, по условиям программы таксопарк может получить от 2500 рублей за автомобиль от сервиса DiDi. При этом на машине, которая участвует в данной акции, должно быть совершено не менее 450 поездок в месяц. Сумма вознаграждения рассчитывается индивидуально, исходя из параметров каждого автомобиля. Помимо этого, таксопарк может рассчитывать на скидку до 12 процентов, которую предоставят партнеры — производители автомобилей, участвующих в программе. Это Renault, Lada, Chevrolet, Kia и Skoda с комплектацией, адаптированной под работу в такси.