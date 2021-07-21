«Единая Россия» призвала сделать выборы безопасными от коронавируса

В свою очередь Денис Проценко подчеркнул, что тяжелые больные и летальные исходы после заражения коронавирусом – это не пустые слова. Он призвал соблюдать социальную дистанцию и правильно носить средства индивидуальной защиты. По его словам, сегодня также очень важна вакцинация от COVID-19, особенно для тех, кто работает с людьми.