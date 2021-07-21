«Единая Россия»: Аграрная политика обеспечит достойную жизнь сельским жителям

На сессии выступил координатор партийного проекта «Российское дело» Владимир Плотников. Он отметил, что на данный момент в РФ отлажена работа крупных сельскохозяйственных предприятий, поэтому сейчас самое время уделить внимание фермерам и малым хозяйствам. Плотников сказал, что для этого сегмента фермерства необходимо сделать более доступным льготное кредитование — банкам следует упростить процедуру оформления займов, сократив количество документов и залог. Также система выдачи грантов нуждается в изменениях: их количество необходимо увеличить и распределять, учитывая направление работы хозяйства. Плотников отметил, что сейчас из десяти фермеров гранты получают максимум два человека.