«Единая Россия»: Аграрная политика обеспечит достойную жизнь сельским жителям

По сообщению издания nashgorod.ru, на сессии «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий» участники обсудили механизмы помощи фермерским хозяйствам, которые планируют включить в народную программу ЕР.
«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», — отметил зампредседателя Государственной думы Алексей Гордеев.
На сессии выступил координатор партийного проекта «Российское дело» Владимир Плотников. Он отметил, что на данный момент в РФ отлажена работа крупных сельскохозяйственных предприятий, поэтому сейчас самое время уделить внимание фермерам и малым хозяйствам. Плотников сказал, что для этого сегмента фермерства необходимо сделать более доступным льготное кредитование — банкам следует упростить процедуру оформления займов, сократив количество документов и залог. Также система выдачи грантов нуждается в изменениях: их количество необходимо увеличить и распределять, учитывая направление работы хозяйства. Плотников отметил, что сейчас из десяти фермеров гранты получают максимум два человека.
Предложение о поддержке фермерства внесла председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она инициировала включение в народную программу нацпроект «Развитие села». По ее словам, нужно решить вопрос сбыта продукции малых фермерских предприятий, тогда они смогут конкурировать с крупными сельхозпроизводителями.
Эксперты считают, что к работе в сельской местности необходимо привлекать молодых людей, но зарплаты в селах на двадцать процентов ниже, чем средние по регионам.
В стратегии развития села до 2030 года планируется довести это соотношение до восьмидесяти процентов. В этом отношении председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова внесла предложение зафиксировать соотношение на уровне девяноста процентов, внеся в народную программу соответствующий пункт.
Кроме этого, для фермеров предложили сделать одно окно, с помощью которого они смогут подавать документы на субсидирование в онлайн-режиме. Также важное значение имеет эффективное использование земли, и для этого нужно проводить работу в направлении предотвращения опустынивания сельских территорий.
По сообщению на сайте ER.ru, все озвученные инициативы планируют включить в народную программу «Единой России». А замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев пообещал помощь ведомства в реализации этих предложений.
«Очень важную роль в развитии сельского хозяйства в стране играет грантовая поддержка начинающих фермеров. «Единой России» удалось поддержать проект закона о торговле собственной продукцией в нестационарных местах и со своих полей. Большим подспорьем будет разрешение на строительство собственных домов и хозпостроек на сельскохозяйственных землях фермеров, что решит множество вопросов и придаст новый импульс развитию аграриев.
Важно обратить внимание и на отток молодежи из сельской местности и расширять программу «Молодой специалист», по которой выпускники аграрных специальностей могут получить средства при трудоустройстве в сельской местности по своим аграрным направлениям.
Мы выступили с инициативой о придании юридических понятий терминам «агротуризм» и «сельский туризм». Благодаря этой работе у нас могут появиться новые формы грантов, программ и дополнительная поддержка сел и деревень», — сказал Яков Кугубаев, депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан.