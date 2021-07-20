Заместитель премьер-министра Башкирии заподозрил в коррупции недропользователей

— Мы будем рассматривать реальные проблемные кейсы в сфере недропользования. Также в период между заседаниями будут созданы рабочие группы для оперативного решения возникающих вопросов. В целом нас очень сильно волнуют текущие проблемы в отрасли. Некоторые недропользователи к сожалению, допускают многочисленные нарушения, т. е. не выполняют условия лицензий, не выполняют рекультивацию отработанных месторождений, выходят за границы лицензионного участка, уничтожают плодородный слой почвы, — подчеркнул вице-премьер.