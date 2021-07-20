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Заместитель премьер-министра Башкирии заподозрил в коррупции недропользователей

20 июля 2021, 04:40
Фото: pravitelstvorb.ru
Азат Бадранов также высказал недовольство многочисленными нарушениями в работе компаний.

В ходе прошедшего заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории республики, заместитель премьер-министра Азат Бадранов высказался о работе компаний добывающих компаний.

Он сообщил о том, что на комиссии будут рассматриваться реальные проблемы в этой сфере, а также создадут рабочую группу для решения вопросов.

— Мы будем рассматривать реальные проблемные кейсы в сфере недропользования. Также в период между заседаниями будут созданы рабочие группы для оперативного решения возникающих вопросов. В целом нас очень сильно волнуют текущие проблемы в отрасли. Некоторые недропользователи к сожалению, допускают многочисленные нарушения, т. е. не выполняют условия лицензий, не выполняют рекультивацию отработанных месторождений, выходят за границы лицензионного участка, уничтожают плодородный слой почвы, — подчеркнул вице-премьер.

Также в настоящее время проводиться проверка поступившей информации о коррупции на местах. Бадранов рассказал, что после того, как будут собраны все материалы, их передадут правоохранительным органам для проведения служебных проверок.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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