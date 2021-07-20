Виталий Мутко: Объемы ввода ИЖС бьют рекорд

По словам руководителя госкорпорации, в целом ряде крупных субъектов Федерации ИЖС по своей доле превзошло сдачу в эксплуатацию многоквартирного жилья и в таких областях, как Нижегородская, Тюменская, Иркутская, Челябинская, а также в Ставропольском крае в первой половине текущего года превысило 70%. Однако в лидеры по строительству индивидуального жилья с января по июнь, как отмечает Росстат, выбились Московская и Ленинградская области с 2,1 и 1,2 млн кв. м соответственно. В первую пятерку, по сообщению агентства «Интерфакс», вошли также Республика Татарстан (862 тыс. кв. м), Республика Башкортостан (856 тыс. кв. м) и Краснодарский край (799 тыс. кв. м), пишет «Интерфакс».