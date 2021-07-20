В МФТИ вручили первые дипломы магистрам по «Блокчейну»

«Как показал первый выпуск в нашей магистратуре, тематика блокчейна — технологий и их применения — очень популярна у студентов», — пояснил Горгадзе. Он также подчеркнул, что вуз продолжит совершенствование учебной программы и будет привлекать к сотрудничеству коллег как из РФ, так и из других государств.