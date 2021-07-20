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В Башкирии для поддержки безработных и льготников выделят 38 млн рублей

20 июля 2021, 09:35
Фото: 1mediainvest.ru
Средства будут выделены из республиканского бюджета.

В министерстве финансов республики сообщили о том, что для поддержки льготников и безработных направят 38 миллионов рублей информирует источник «КП-Уфа».

Средства будут направлены на выплаты безработным, пенсионерам, ветеранам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, а также малоимущим жителям республики, сообщает источник издания.

Также будут выделены деньги для пострадавших от радиации, почетных доноров, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получателей бесплатных лекарств и детей-сирот.

Правительство России также разрабатывает различные меры по оказанию помощи разным категориям граждан. Так, ранее стало известно о выработке новых мер по поддержке молодых ученых.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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