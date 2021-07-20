В Башкирии благодаря работе санавиации, спасли жизнь новорожденной двойни

Малыши появились на свет накануне вечером, 18 июля. У одного из младенцев оказались недостаточно зрелые легкие для самостоятельного дыхания и требовалась вентиляционная поддержка. Об этом рассказали в официальной группе больницы Кумертау и Куюргазинского района в соцсетях.
Медиками было принято решение доставить новорожденных в Республиканскую детскую клиническую больницу, но из-за дальности расстояния, сделать это оказалось труднее.
На помощь врачам пришла санавиация, которая быстро и безопасно доставила малышей в больницу столицы республики.
Врач-неонатолог Регина Киреева обеспечила полное обследование малышей в кратчайший срок. Так же как отмечает врач-анестезиолог Айзиля Абдуллина, подобные вылеты по Республике Башкортостан к детям ставятся в приоритет и вертолет предоставляется сразу.