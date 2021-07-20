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В Башкирии благодаря работе санавиации, спасли жизнь новорожденной двойни

20 июля 2021, 12:56
Фото: Больница г.Кумертау и Куюргазинского района/vk.com
Дети родились раньше срока и им потребовалась срочная медицинская помощь.

Малыши появились на свет накануне вечером, 18 июля. У одного из младенцев оказались недостаточно зрелые легкие для самостоятельного дыхания и требовалась вентиляционная поддержка. Об этом рассказали в официальной группе больницы Кумертау и Куюргазинского района в соцсетях.

Медиками было принято решение доставить новорожденных в Республиканскую детскую клиническую больницу, но из-за дальности расстояния, сделать это оказалось труднее.

На помощь врачам пришла санавиация, которая быстро и безопасно доставила малышей в больницу столицы республики.

Врач-неонатолог Регина Киреева обеспечила полное обследование малышей в кратчайший срок. Так же как отмечает врач-анестезиолог Айзиля Абдуллина, подобные вылеты по Республике Башкортостан к детям ставятся в приоритет и вертолет предоставляется сразу.

Ранее благодаря работе санавиации в республике удалось спасти пациента с язвой желудка.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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