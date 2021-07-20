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Трубопроводы на трех участках в Смоленске заменила "Квадра"

20 июля 2021, 15:37
Фото: pxhere.com
Сотрудники компании "Квадра" в Смоленске провели работы по замене 1,5 километра трубопроводов, сообщает "АиФ-Смоленск".

Работы прошли сразу на трех участках - Гагарина, Ново-Киевской и Нормандии-Неман. Здесь реализуют масштабный проект по замене изношенных трубопроводов, пишет mk-smolensk.ru.

Всего на работы направили 70 миллионов рублей, за счет чего удалось выполнить треть годовой ремонтной кампании на сетях филиала. Два участка уже готовы к подаче теплоносителя.

"На третьем участке остается смонтировать примерно 50 метров труб. Используются все производственные ресурсы, работы идут семь дней в неделю", - заявил главный инженер Алексей Монс.

Он добавил, что горячая вода в части домов появится в указанные сроки. Оставшиеся объекты будут подключены 26 июля.

Всего в городе в этом году планируется поменять 4,7 километра теплосетей. Кроме того, специалисты отремонтируют оборудование ТЭЦ-2 и котельный цех.

В Смоленске на подготовку к отопительному сезону направят 460 миллионов рублей. За последние пять лет компания “Квадра” заменила 34 километра изношенных трубопроводов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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