Татьяна Минеева прокомментировала решение об отмене QR-кодов для общепита

Он напомнил, что если заведения общественного питания не будут соблюдать санитарные требования, их привлекут к административной ответственности в виде штрафа, размер которого для ИП может достигать 50 тысяч рублей, а для юрлиц - 300 тысяч рублей. Если заведение совершит нарушение повторно, то за это его деятельность могут приостановить, а также наложить штраф до 1 миллиона рублей.