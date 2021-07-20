Татьяна Минеева прокомментировала решение об отмене QR-кодов для общепита

ТАСС сообщает, что с девятнадцатого июля в Москве для заведений общественного питания начали действовать новые правила - они могут принимать гостей в очном формате как с QR-кодом, так и без него.
“Индустрия общественного питания возвращается в полноценной работе после трех недель ограничений. Что помогло ускорить их снятие? Ясная и четкая аргументация от предпринимателей, выстроенный канал «бизнес - власть» и, конечно, гражданская сознательность – в Москве привилось уже больше 2 млн человек, а рестораны обеспечили к 15 июля вакцинацию 60% своих сотрудников. Благодаря всем факторам статистика заболеваемости пошла вниз”, - сказала Минеева.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антиковидных мер для заведений общепита шестнадцатого июля. Он объяснил это улучшением эпидемиологической ситуации и хорошими результатами прививочной кампании - на данный момент в российской столице хотя бы один компонент вакцины получили около 3,8 миллиона жителей. Этот показатель составляет примерно 30 процентов от общего количества москвичей. Такие же послабления анонсировали в Московской области.
По словам Алексея Немерюка, первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, несмотря на смягчение антиковидных мер, столичные заведения общепита могут продолжить работу в “бесковидном” режиме - то есть принимать гостей при наличии QR-кода, который подтверждает вакцинацию, отрицательный результат ПЦР или перенесенную болезнь в течение последних шести месяцев. В таких ресторанах и кафе гостям не нужно будет обязательно носить маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
"Если заведение работает не в "бесковидном" режиме, а по обычному формату, то список антикоронавирусных мер в таких местах больше. Соблюдение всех требований будем проверять", - сказал Немерюк.
Кроме этого, с 19 июля в Москве к работе в полном объеме смогут вернуться развлекательные заведения, рестораны (в том числе ночью), а также детские развлекательные площадки. Но при этом они обязательно должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Однако, по словам Немерюка, работники таких заведений обязательно должны быть вакцинированными, то есть иметь сертификат, а также носить маски и перчатки.
Он напомнил, что если заведения общественного питания не будут соблюдать санитарные требования, их привлекут к административной ответственности в виде штрафа, размер которого для ИП может достигать 50 тысяч рублей, а для юрлиц - 300 тысяч рублей. Если заведение совершит нарушение повторно, то за это его деятельность могут приостановить, а также наложить штраф до 1 миллиона рублей.