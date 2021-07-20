Росконгресс: Инициативы фонда перекликаются с интересами России

На основе Стратегии национальной безопасности России организация занимается развитием собственной инновационной платформы Business Priority. Она позволяет отыскивать и развивать качественные российские стартапы. В будущем они смогут выйти на мировые рынки, пишет Gorod55.ru.
Росконгрессом также учитываются приоритеты национальной безопасности. На ПМЭФ-2021 фондом было заключено более 30 соглашений с отечественными и зарубежными компаниями. Все они преследуют цель расширения партнерства и продвижения важных мероприятий.
Сейчас фонд широко занимается реализацией новой системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России». Для иностранных партнеров было создано так называемое единое окно, где доступно получить все необходимые сведения об отечественных брендах и предприятиях. В настоящее время новостные ленты системы публикуют на 12 языках, их читают более 70 тысяч человек в 114 странах мира.
На будущий год Фонд Росконгресс организует Мировой энергоконгресс. Это мероприятие стало особо актуальным по причине повышения энергетической безопасности и тенденции на осознанное использование ресурсов природы. Вопрос обновления ТЭК для сокращения объемов выбросов СО2 также нашел отражение в Стратегии национальной безопасности России.
«Переход к низкоуглеродной экономике укрепит имидж России как великой энергетической державы, которая может идти в ногу со временем», — полагает Кобяков.
Также Росконгресс широко развивает нацпроекты в сфере здравоохранения. Фондом был установлен многосторонний диалог с представителями властных структур и бизнесменами, чтобы подготовить меры для разрешения системных проблем в сфере здравоохранения.
Кроме этого, Росконгресс занимается активным развитием социальных площадок, среди которых «Инносоциум». Благодаря проекту устанавливается контакт между компаниями, властями и социумом для более успешного партнерства.
До завершения текущего года Фонд Росконгресс организует несколько важных мероприятий. В их числе — Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Третий евразийский женский форум и форум «Сильные идеи для нового времени». На будущий год фондом запланированы Мировой энергетический конгресс и Арктический форум «Арктика — территория диалога».