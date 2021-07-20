РЭО предлагает изымать мусоровозы за незаконный сброс отходов в России

«Глобально — нам нужно „обелить“ рынок, чтобы недобросовестные игроки, которые сваливают отходы на свалки, а не везут их в сортировочные центры, ушли с рынка. Конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому будет способствовать», — сказал Буцаев. Вместе с тем он подчеркнул, что данная мера носит больше превентивный характер, чем карательный. Кроме того, представители РЭО предложили Кабмину индексировать штрафы за нелегальное складирование отходов. Об этом пишет 360tv.ru.