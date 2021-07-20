Разлившиеся воды Байкала затопили прибрежные районы Бурятии

По словам главы Кабанского района республики Алексея Сокольникова, если вода будет с такой же скоростью прибывать дальше, к осени в зоне подтопления окажется 20 населенных пунктов. Но пока ситуация остается под контролем. Под водой оказались автодороги и инфраструктура в двух районах республики. В селе Кабанск в подвалах и погребах местных жителей появилась грунтовая вода. А река Исток, протекающая по соседству, уже подходит к домам местных жителей.