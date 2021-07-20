Разлившиеся воды Байкала затопили прибрежные районы Бурятии

Как сообщает fedpress.ru, в течение последнего месяца вода в озере поднялась на 40 сантиметров, и ее подъем продолжается со скоростью до трех сантиметров ежесуточно.
По словам главы Кабанского района республики Алексея Сокольникова, если вода будет с такой же скоростью прибывать дальше, к осени в зоне подтопления окажется 20 населенных пунктов. Но пока ситуация остается под контролем. Под водой оказались автодороги и инфраструктура в двух районах республики. В селе Кабанск в подвалах и погребах местных жителей появилась грунтовая вода. А река Исток, протекающая по соседству, уже подходит к домам местных жителей.
В прошлом году из-за разлива Байкала полностью было разрушено береговое укрепление в селе Максимиха Баргузинского района. Если уровень воды будет повышаться, на этот раз могут быть подтоплены прибрежные улицы, дома и турбазы. Разлившимся Байкалом отрезана дорога к селу Баргузин, являющемуся районным центром.
Ученые выражают опаску, что стихия может нанести вред флоре и фауне прибрежной зоне озера. Как говорит главный инспектор Байкальского заповедника Виктор Инешин, может серьезно уменьшится в размерах площадь, на которой обитают животные и птицы.