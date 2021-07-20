mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Разлившиеся воды Байкала затопили прибрежные районы Бурятии

20 июля 2021, 15:44
Фото: pixabay.com
Байкал, разлившийся вследствие сильных дождей, подтопил прибрежные районы Бурятии.

Как сообщает fedpress.ru, в течение последнего месяца вода в озере поднялась на 40 сантиметров, и ее подъем продолжается со скоростью до трех сантиметров ежесуточно.

По словам главы Кабанского района республики Алексея Сокольникова, если вода будет с такой же скоростью прибывать дальше, к осени в зоне подтопления окажется 20 населенных пунктов. Но пока ситуация остается под контролем. Под водой оказались автодороги и инфраструктура в двух районах республики. В селе Кабанск в подвалах и погребах местных жителей появилась грунтовая вода. А река Исток, протекающая по соседству, уже подходит к домам местных жителей.

В прошлом году из-за разлива Байкала полностью было разрушено береговое укрепление в селе Максимиха Баргузинского района. Если уровень воды будет повышаться, на этот раз могут быть подтоплены прибрежные улицы, дома и турбазы. Разлившимся Байкалом отрезана дорога к селу Баргузин, являющемуся районным центром.

Ученые выражают опаску, что стихия может нанести вред флоре и фауне прибрежной зоне озера. Как говорит главный инспектор Байкальского заповедника Виктор Инешин, может серьезно уменьшится в размерах площадь, на которой обитают животные и птицы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48