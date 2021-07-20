Такое заявление вызвало бурную реакцию у россиян, и потому успокоить людей поспешил один из разработчиков «Спутника V» Александр Гинцбург. Он заявил, что полностью от алкоголя лучше воздержаться в первые три дня после прививки. На весь же период вакцинации нет запрета на спиртное, но его дозы лучше все же ограничить.