Депутаты предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей на школьников

Планы у партии достаточно грандиозные. Первым этапом поддержки который планируется ввести — это выплаты семьям с детьми, где каждому члену будет выплачиваться по 10 тысяч рублей. Вторым этапом планируется введение мер по ежемесячным выплатам пенсионерам, а в будущем и всем жителям страны — передает «РИА Новости» слова Миронова.