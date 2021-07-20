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Дегтярев пообещал покончить с ветхим жильем в Хабаровске

20 июля 2021, 08:39
Фото: khabkrai.ru
В Хабаровске начали сносить аварийное жилье. Старые бараки будут полностью снесены, а их жильцы получат новые квартиры. Такое распоряжение отдал глава региона Михаил Дегтярев.

По личной договоренности Дегтярева Фонд содействия реформированию ЖКХ и Минстрой выделил деньги из федерального бюджета на расселение жильцов аварийных домов. На эти цели было направлено два миллиарда рублей. Планируется, что в нынешнем году будут расселены 10 многоквартирных домов, а уже в 2022 году — 51 МКД, пишет kp.ru.

Длительное время в Хабаровске существовала проблема с аварийным жильем, которую никто не спешил решать. После вступления в должность главы региона Михаил Дегтярев смог добиться выделения средств из федерального центра, и лично занялся вопросом сноса ветхого жилья и переселения жильцов бараков в новые квартиры.

Ранее по инициативе Дегтярева в регионе стартовала программа благоустройства общественных территорий. Средства на ее реализацию выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В программе благоустройства региона может принять участие любой местный житель. Для это необходимо проголосовать на официальном портале программы за территорию, которая нуждается в реставрации и благоустройстве.

Предполагается, что до конца нынешнего года в Хабаровском крае будут отремонтированы более 100 общественных территорий, а уже в следующем году еще 91 территория. Среди них парки, площади, зоны отдыха.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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