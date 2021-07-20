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Башкирии могут компенсировать аграрную продукцию из других регионов из-за засухи

20 июля 2021, 10:10
Фото: 1mediainvest.ru
Республику внесли в список регионов, в котором могут снизиться объемы урожая.

Национальный союз агростраховщиков внес Башкирию, а также ряд других регионов в список где из-за засухи снизятся объемы урожая. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Всего снижение урожайности может наблюдаться в 14 регионах России, преимущественно на Урале и зоне Поволжья.

Организация проводит постоянный мониторинг ситуации из-за засухи и как сообщается в настоящее время режим ЧС введен в соседней республике Татарстан, Башкирии, Оренбургской, Челябинской и Курганской областях, рассматривается вопрос о введении этого режима в Удмуртии

Как сообщил президент союза Корней Биждов, в целом агрометеорологическую ситуацию сельхозсезона 2021 года в масштабе страны оценивают как благоприятную.

— Уменьшение урожайности сельхозкультур в пострадавших регионах среднего Поволжья должно быть компенсировано продукцией остальных аграрных регионов — юга России, Сибири, Центрального Черноземья», — отметил Биждов.

Ранее глава республики Радий Хабиров предупредил о небогатом урожае озимых культур.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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