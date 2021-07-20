Башкирии могут компенсировать аграрную продукцию из других регионов из-за засухи

Организация проводит постоянный мониторинг ситуации из-за засухи и как сообщается в настоящее время режим ЧС введен в соседней республике Татарстан, Башкирии, Оренбургской, Челябинской и Курганской областях, рассматривается вопрос о введении этого режима в Удмуртии