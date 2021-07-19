Корпорация МСП предложила снизить административное давление на предпринимателей

По словам ресторатора Александра Котюсова, он лично сталкивался с проблемами, на которые направлены новые инициативы. Например, при трудоустройстве иностранных граждан у работодателя есть всего трое суток, чтобы подготовить на такого сотрудника все необходимые бумаги. По его мнению, этого времени часто бывает недостаточно, поэтому приходится платить штраф. На одного человека это 400 тысяч рублей, а если таких сотрудников было пятеро, то отдать придется сразу два миллиона.