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Карты банка «Открытие» награждены премиями Frank Cards&Reward Award

9 июля 2021, 09:24
Фото: pxhere.com
Банк «Открытие» признан лучшим сразу в двух из четырех основных номинаций финансовой премии Frank Cards & Reward Award 2021. Так, карта банка Opencard объявлена лучшей на рынке дебетовой картой, кредитная карта Opencard - лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов.

Специалистами и экспертами Frank RG было проведено предварительное исследование под названием «Банковские карты и reward-программы в России - 2021». В рамках аналитической работы были изучены 894 кредитные и дебетовые карты, выпущенные в 33 банках, пишет newsnn.ru

Авторы работы подчеркнули, что ориентировались на самые главные принципы, которыми руководствуются клиенты, совершая выбор дебетовой карты. Это, как правило, надежность банковской организации, удобство использования услуг онлайн-банка и, конечно, стоимость обслуживания.

Так называемые VIP-клиенты, выбирая кредитную карту, прежде всего смотрят на предложения бонусной программы.

Так, держатели Opencard возвращают до 3% на все покупки в формате кешбека. Для владельцев кредитных карт доступен кредит с лимитом до полумиллиона рублей. В числе других преимуществ Opencard: бесплатное обслуживание в течении всего срока действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», 20-процентная скидка на гостиницы и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.

Напомним, Frank Award ежегодно организует премии за лучшие продукты в сфере финансовой индустрии. А четыре раза в год компания награждает кредитно-финансовые организации за лучшие продукты, при этом оценка происходит по сотне параметров — от тарифов до бизнес-модели, от надежности до удобства в использовании. Для банков награда Frank RG — своеобразный знак качества на рынке банковских услуг.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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