Карты банка «Открытие» награждены премиями Frank Cards&Reward Award

Так, держатели Opencard возвращают до 3% на все покупки в формате кешбека. Для владельцев кредитных карт доступен кредит с лимитом до полумиллиона рублей. В числе других преимуществ Opencard: бесплатное обслуживание в течении всего срока действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», 20-процентная скидка на гостиницы и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.