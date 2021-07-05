Укрепить свои позиции. В Уфе прошла конференция Башкирского отделения КПРФ

Ильгам Галин рассказал Mkset о том, что на сегодня самый важный и актуальный вопрос для партии – наблюдатели на выборах и их качественное обучение. – Сейчас мы набираем и обучаем наблюдателей, у нас уже есть опытные преподаватели, люди с колоссальным опытом, которые будут готовить наблюдателей к выборам. Галин также призвал избирателей голосовать именно 19 сентября, в последний день трехдневных выборов.