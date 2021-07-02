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Жители Башкирии вынуждены ждать полчаса, чтобы попасть на сайт Госуслуг

2 июля 2021, 09:43
Фото: 1mediainvest.ru
Как сообщается на сайте, это связано с большим количеством заказов услуг.

Сегодня, 2 июля, жители республики столкнулись с неприятным сюрпризом. Вместо привычной начальной страницы сайта с требованием ввести логин и пароль для входа, появилась надпись информирующая о том, что вы находитесь в очереди на ожидание входа.

Фото: Mkset.ru

— Более 500 000 тысяч посетителей сейчас заказывают услуги, — информирует сайт и начинает обратный отсчет получасового таймера.

Жители республики отшутились на ситуацию.

— Скоро, как в старые добрые времена, будем по талончикам с утра ждать очереди на доступ к сайту, — шутит читательница Елена.

Кто-то связывает появление очереди с огромным количеством родителей, которые начали оформлять различные выплаты на детей с 1 июля.

В Минцифры поспешили успокоить жителей страны.

- Портал государственных и муниципальных услуг может быть временно недоступен в связи с запуском на нем новых сервисов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что с 1 июля в Башкирии вступили в силу 10 законов. В том числе и оформление выплат беременным оказавшимся в трудном финансовом положении, родителям одиночкам и семьям с низким доходом имеющих детей от 3 до 7 лет.

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