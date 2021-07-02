В Уфе откроется парк за 166 миллионов рублей

Но не только в парках горожане предпочитаются укрыться от летнего зноя. Еще одним популярным местом сезона стали пляжи, однако, как выяснилось, не все они работают добросовестно. Так, выяснилось, что пляж «Берег солнца» проверит Минземимущество республики. Несмотря на истекший срок аренды земельного участка, предприниматели продолжают взимать плату за вход на территорию близ водоема.