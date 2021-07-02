В Уфе откроется парк за 166 миллионов рублей

Новое общественное пространство появиться в августе 2021 года в микрорайоне «Южный». Об этом сообщили в мэрии Уфы.
Зона для отдыха расположиться между улицами Софьи Перовской и Зайнаб Биишевой, где ранее находился заброшенный пустырь. К строительству преступили еще в 2019 году, однако все оказалось не так просто.
На начальном этапе согласования проекта местные жители выступили против первоначальной концепции оформления так называемой «Головы оленя» которая предполагала оформление детской игровой площадки стволами деревьев. Затем были опасения о недобросовестности подрядчика.
Из-за различных разногласий сроки открытия площадки откладывали, но теперь точным сроком открытия стал август.
В парке будет установлен фонтан, сцена, игровые и спортивные зоны, а также общественный туалет. Общая сумма работ составила 166 миллионов рублей.
Но не только в парках горожане предпочитаются укрыться от летнего зноя. Еще одним популярным местом сезона стали пляжи, однако, как выяснилось, не все они работают добросовестно. Так, выяснилось, что пляж «Берег солнца» проверит Минземимущество республики. Несмотря на истекший срок аренды земельного участка, предприниматели продолжают взимать плату за вход на территорию близ водоема.