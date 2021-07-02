«В поисках метрополитена»: такси провалилось под землю в центре Уфы

Происшествие случилось ночью 2 июля в 02:50 ч. Водитель службы такси ехал в сторону центра города по улицы Цюрупы как внезапно под автомобилем марки Renault Logan произошел обвал грунта.
— На место выехали спасатели Управления гражданской защиты, сотрудники скорой помощи и других служб. Автомобиль был извлечен из провала глубиной 2,5×4 метра. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, — сообщили в мэрии города.
Пользователи соцсетей не остались равнодушны и активно высказались о случившемся.
— Так вот он, где уфимский метрополитен?! Нашли! — шутить пользователь с ником juliashka777.
Также кто-то пошутил, что в связи с обвалом грунта, на работу нужно выехать уже этой ночью, так как утром улица встанет в пробке.
Ранее стало известно о том, что в Уфе просел грунт в северной части города. Тогда рабочие в экстренном порядке провели аварийно-восстановительные работы.