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В нижнетагильскую больницу №1 массово возвращаются медработники

2 июля 2021, 12:40
Врачи и медперсонал, ушедшие после закрытия ковидных отделений в 1-й больнице весной 2021 года, массово возвращаются на рабочие места. Это связано с перепрофилированием медучреждения в госпиталь для больных COVID-19.

Примечательно то, что медработники едут в Нижний Тагил не только из населенных пунктов Свердловской области, в том числе из Екатеринбурга, но и из других регионов. В больнице уже работают медики из Омска, Пермского региона и даже Дагестана, пишет tagilcity.ru.

Всего в 2020-2021 годах для борьбы с коронавирусной инфекцией медучреждение приняло на работу 63 медработников. Большая их часть была нанята в ноябре-декабре прошлого года.

Главный врач больницы № 1 Александр Павловских рассказал, что занял эту должность в ноябре 2020 года, в пиковый период распространения коронавируса. Он отметил, что был серьезный кадровый дефицит, так как медики сами болели ковидом. Именно из-за этого было решено привлекать медработников из других городов и даже регионов.

После закрытия ковид-отделений большинство иногородних медиков вернулось на свои основные рабочие места. Но часть из них так и осталась в Нижнем Тагиле.

По словам Павловских, внезапно нахлынувшая третья волна коронавируса отличается более тяжелым течением болезни. Но с учетом накопленного опыта укомплектовать персоналом перепрофилированную больницу было значительно проще, чем в прошлом году.

Главврач отметил, что кроме специалистов из других городов набираются выпускники медколледжей. Помогают и коллеги из других больниц.

«Наши врачи по уникальным для Горнозаводского округа технологиям (нейрохирургия, оториноларингология) обеспечивают оказание круглосуточной помощи на территории и совместно с коллективом Демидовской больницы – нашими коллегами и партнерами», – рассказал Павловских.

В настоящее время в нижнетагильской горбольнице № 1 работают уже 10 специалистов из других регионов, вскоре приедет еще столько же.

Администрация больницы сообщила, что медикам, приезжающим на постоянную работу в Нижний Тагил, предоставляется жилье в новостройках, расположенных в шаговой доступности от стационара.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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