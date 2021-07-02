В нижнетагильскую больницу №1 массово возвращаются медработники

Примечательно то, что медработники едут в Нижний Тагил не только из населенных пунктов Свердловской области, в том числе из Екатеринбурга, но и из других регионов. В больнице уже работают медики из Омска, Пермского региона и даже Дагестана, пишет tagilcity.ru.