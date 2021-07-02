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В Москве огласили имена лауреатов премии «Медиа-Менеджер России»

2 июля 2021, 13:16
1 июля 2021 года в Москве в ресторане Трамплин на XXI Церемонии награждения премии «Медиа-Менеджер России» оглашены имена лауреатов.В этом году поданы более 80-ти заявок по 11-ти номинациям. Звание лауреата получили 54 номинанта.

Как пишет media-manager.ru, в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса» награды были вручены:

«За мотивацию бизнеса к социальной ответственности и за построение активных, регулярных и продуктивных отношений с Медиа» - Решетовой Елене, Вице-президенту Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР);

«За освещение темы» - Щитову Дмитрию, Первому заместителю Главного редактора РАПСИ;

«За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности» - Оганезовой Ольге, Пятый канал, Руководителю Управления маркетинга;

«За нравственный подход в освещении тем/проектов по теме коронавируса» - Устиновой Марии, Первому заместителю директора Государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Москвы.

В этом году в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса» Экспертный совет выделил еще четырех номинантов и наградил спецноминацией:

Залунину Марию, Руководителя КСО, Национальная Медиа Группа;

Приказчикову Анастасию, Генерального директора БФ помощи детям и

взрослым с тяжелыми двигательными нарушениями «ПОДАРОК АНГЕЛУ»;

Лещинскую Елену, Руководителя управления по КСО и коммуникациям «УК «Сибантрацит»;

Родикову Наталью, Главного редактора журнала «Домашний очаг» и сайта www.goodhouse.ru.

В номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» Награду получили 11 человек:

Ефимов Сергей, Marketing Technologies Director OMD OM Group;

Турова Марина, Директор департамента прямых продаж ГПМ РТВ Сейлз-хаус Газпром-медиа;

Соколова Каролина, Генеральный директор «ЭВЕРЕСТ»;

Филимонова Ирина, Коммерческий директор группы проектов Cosmopolitan Russia;

Ланюгова Светлана, Коммерческий директор Информационного агентства ТАСС;

Крейнин Владислав, Вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк»;

Леонова Елена, Генеральный директор Progression Group;

Тармогина Татьяна, Управляющий директор emg;

Кан Вячеслав, Программатик-директор Федерального оператора Gallery;

Аксенов Илья, Управляющий директор «Норд Стар Медиа»;

Лифантьева Татьяна, Президент Группы компаний ЛБЛ.

В номинации «За вклад в развитие отрасли» лауреатами стали:

Григорьев Владимир;

Волин Алексей;

Лебедев Александр, Генеральный директор, главный редактор Телеканала «Большая Азия»;

Герцев Илья, Генеральный директор Code Of Trade;

Андрюшова Юлия, Директор департамента бизнес - коммуникаций и аналитики ООО «ГПМ Радио»;

Гольдфарб Станислав, Генеральный директор Иркутского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда»;

Елин Лев, Генеральный директор АО «Издательский дом «Лев».

В номинации «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного Медиа за пределами России» был награжден Писаренко Дмитрий, Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения.

В этом году в номинации «За командный проект» боролись две команды из SPN Communications и Телекомпании Пятый канал.

Лауреатами Премии стала команда SPN Communications:

Баранников Андрей, Генеральный директор, Ермакова Александра, Заместитель генерального директора, Дворцов Алексей, Руководитель практики событийного менеджмента, Кондакова Татьяна, Менеджер по развитию бизнеса.

В номинации «Коммуникации/Связи с общественностью» лауреатами стали:

Глазова Лилия, Генеральный директор PR News;

Мазанова Юлия, Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»;

Бабаев Кирилл, Партнёр – Управляющий директор Инвестиционной компании «А1».

В номинации «Интернет – медиа» звание Лауреата получили шесть номинантов.

В категории «Информационные агентства» - Михайлов Сергей, Генеральный директор информационного агентства ТАСС.

В категории «Онлайн-медиа»:

Горшков Александр, Главный редактор Fontanka.ru Hearst Shkulev Group;

Ефросинин Олег, Главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ);

Инкелес Виктория, Управляющий директор СОСТАВ.РУ.

В категории «Социальные медиа» награды были присуждены Некрасовой Маргарите, Начальнику управления по производству контента, агентство Sputnik и Храпченковой Ирине, Digital Director телеканала «Пятница!».

В номинации «Электронные медиа» в категории «Телевидение» лауреатами стали:

Земский Алексей, Генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»;

Гндолян Роберт, Генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение»;

Каклюгин Алексей, Генеральный директор АО «Телеканал 360»;

Малахов Андрей, Генеральный продюсер «ТВ Хит».

В категории «Радио» награду получили:

Карманов Роман, Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», Генеральный директор «Радио КП»;

Орлов Алексей, Руководитель радио Sputnik, МИА «Россия сегодня»;

Найденов Владимир, Директор филиала «ГПМ Радио» в г. Ростов-на-Дону

В номинация «Печатные медиа» победителями стали:

Дегтярева Ирина, Заместитель Генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда»;

Уманский Роман, Исполнительный директор АО «Коммерсантъ»;

Шимарская Юлия, Директор по развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты»;

Шарнауд-Шарнауд Александр, Первый заместитель главного редактора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва».

Среди победителей номинации «Медиахолдинги»:

Цыпер Андрей, Исполнительный директор по медиа Rambler&Co;

Белянин Павел, Коммерческий директор Федерального оператора Gallery;

Манжула Владимир, Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»;

Грачев Дмитрий, Заместитель главного редактора - главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ «Москва Медиа».

Гран-При Премии «Медиа-Менеджер России» получила Маркова Евгения, Генеральный директор АО «Роскино».

В номинации «Самый стильный медиаменеджер» звание лауреата получила Альтман Кристина, Член совета директоров, руководитель направления Social Care Projects Коммуникационный холдинг PROGRESS.

Поздравляем лауреатов Премии! Благодарим всех участников и желаем дальнейших профессиональных успехов, новых побед! Информационный партнер премии - холдинг 1MI.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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