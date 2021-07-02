В Москве огласили имена лауреатов премии «Медиа-Менеджер России»

Как пишет media-manager.ru, в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса» награды были вручены:
«За мотивацию бизнеса к социальной ответственности и за построение активных, регулярных и продуктивных отношений с Медиа» - Решетовой Елене, Вице-президенту Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР);
«За освещение темы» - Щитову Дмитрию, Первому заместителю Главного редактора РАПСИ;
«За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности» - Оганезовой Ольге, Пятый канал, Руководителю Управления маркетинга;
«За нравственный подход в освещении тем/проектов по теме коронавируса» - Устиновой Марии, Первому заместителю директора Государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Москвы.
В этом году в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса» Экспертный совет выделил еще четырех номинантов и наградил спецноминацией:
Залунину Марию, Руководителя КСО, Национальная Медиа Группа;
Приказчикову Анастасию, Генерального директора БФ помощи детям и
взрослым с тяжелыми двигательными нарушениями «ПОДАРОК АНГЕЛУ»;
Лещинскую Елену, Руководителя управления по КСО и коммуникациям «УК «Сибантрацит»;
Родикову Наталью, Главного редактора журнала «Домашний очаг» и сайта www.goodhouse.ru.
В номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» Награду получили 11 человек:
Ефимов Сергей, Marketing Technologies Director OMD OM Group;
Турова Марина, Директор департамента прямых продаж ГПМ РТВ Сейлз-хаус Газпром-медиа;
Соколова Каролина, Генеральный директор «ЭВЕРЕСТ»;
Филимонова Ирина, Коммерческий директор группы проектов Cosmopolitan Russia;
Ланюгова Светлана, Коммерческий директор Информационного агентства ТАСС;
Крейнин Владислав, Вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк»;
Леонова Елена, Генеральный директор Progression Group;
Тармогина Татьяна, Управляющий директор emg;
Кан Вячеслав, Программатик-директор Федерального оператора Gallery;
Аксенов Илья, Управляющий директор «Норд Стар Медиа»;
Лифантьева Татьяна, Президент Группы компаний ЛБЛ.
В номинации «За вклад в развитие отрасли» лауреатами стали:
Григорьев Владимир;
Волин Алексей;
Лебедев Александр, Генеральный директор, главный редактор Телеканала «Большая Азия»;
Герцев Илья, Генеральный директор Code Of Trade;
Андрюшова Юлия, Директор департамента бизнес - коммуникаций и аналитики ООО «ГПМ Радио»;
Гольдфарб Станислав, Генеральный директор Иркутского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда»;
Елин Лев, Генеральный директор АО «Издательский дом «Лев».
В номинации «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного Медиа за пределами России» был награжден Писаренко Дмитрий, Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения.
В этом году в номинации «За командный проект» боролись две команды из SPN Communications и Телекомпании Пятый канал.
Лауреатами Премии стала команда SPN Communications:
Баранников Андрей, Генеральный директор, Ермакова Александра, Заместитель генерального директора, Дворцов Алексей, Руководитель практики событийного менеджмента, Кондакова Татьяна, Менеджер по развитию бизнеса.
В номинации «Коммуникации/Связи с общественностью» лауреатами стали:
Глазова Лилия, Генеральный директор PR News;
Мазанова Юлия, Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»;
Бабаев Кирилл, Партнёр – Управляющий директор Инвестиционной компании «А1».
В номинации «Интернет – медиа» звание Лауреата получили шесть номинантов.
В категории «Информационные агентства» - Михайлов Сергей, Генеральный директор информационного агентства ТАСС.
В категории «Онлайн-медиа»:
Горшков Александр, Главный редактор Fontanka.ru Hearst Shkulev Group;
Ефросинин Олег, Главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ);
Инкелес Виктория, Управляющий директор СОСТАВ.РУ.
В категории «Социальные медиа» награды были присуждены Некрасовой Маргарите, Начальнику управления по производству контента, агентство Sputnik и Храпченковой Ирине, Digital Director телеканала «Пятница!».
В номинации «Электронные медиа» в категории «Телевидение» лауреатами стали:
Земский Алексей, Генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»;
Гндолян Роберт, Генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение»;
Каклюгин Алексей, Генеральный директор АО «Телеканал 360»;
Малахов Андрей, Генеральный продюсер «ТВ Хит».
В категории «Радио» награду получили:
Карманов Роман, Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», Генеральный директор «Радио КП»;
Орлов Алексей, Руководитель радио Sputnik, МИА «Россия сегодня»;
Найденов Владимир, Директор филиала «ГПМ Радио» в г. Ростов-на-Дону
В номинация «Печатные медиа» победителями стали:
Дегтярева Ирина, Заместитель Генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда»;
Уманский Роман, Исполнительный директор АО «Коммерсантъ»;
Шимарская Юлия, Директор по развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты»;
Шарнауд-Шарнауд Александр, Первый заместитель главного редактора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва».
Среди победителей номинации «Медиахолдинги»:
Цыпер Андрей, Исполнительный директор по медиа Rambler&Co;
Белянин Павел, Коммерческий директор Федерального оператора Gallery;
Манжула Владимир, Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»;
Грачев Дмитрий, Заместитель главного редактора - главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ «Москва Медиа».
Гран-При Премии «Медиа-Менеджер России» получила Маркова Евгения, Генеральный директор АО «Роскино».
В номинации «Самый стильный медиаменеджер» звание лауреата получила Альтман Кристина, Член совета директоров, руководитель направления Social Care Projects Коммуникационный холдинг PROGRESS.
Поздравляем лауреатов Премии! Благодарим всех участников и желаем дальнейших профессиональных успехов, новых побед! Информационный партнер премии - холдинг 1MI.