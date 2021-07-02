В Москве огласили имена лауреатов премии «Медиа-Менеджер России»

1 июля 2021 года в Москве в ресторане Трамплин на XXI Церемонии награждения премии «Медиа-Менеджер России» оглашены имена лауреатов.В этом году поданы более 80-ти заявок по 11-ти номинациям. Звание лауреата получили 54 номинанта.

Как пишет media-manager.ru, в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса» награды были вручены: «За мотивацию бизнеса к социальной ответственности и за построение активных, регулярных и продуктивных отношений с Медиа» - Решетовой Елене, Вице-президенту Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР); «За освещение темы» - Щитову Дмитрию, Первому заместителю Главного редактора РАПСИ; «За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности» - Оганезовой Ольге, Пятый канал, Руководителю Управления маркетинга; «За нравственный подход в освещении тем/проектов по теме коронавируса» - Устиновой Марии, Первому заместителю директора Государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Москвы. В этом году в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса» Экспертный совет выделил еще четырех номинантов и наградил спецноминацией: Залунину Марию, Руководителя КСО, Национальная Медиа Группа; Приказчикову Анастасию, Генерального директора БФ помощи детям и взрослым с тяжелыми двигательными нарушениями «ПОДАРОК АНГЕЛУ»; Лещинскую Елену, Руководителя управления по КСО и коммуникациям «УК «Сибантрацит»; Родикову Наталью, Главного редактора журнала «Домашний очаг» и сайта www.goodhouse.ru. В номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» Награду получили 11 человек: Ефимов Сергей, Marketing Technologies Director OMD OM Group; Турова Марина, Директор департамента прямых продаж ГПМ РТВ Сейлз-хаус Газпром-медиа; Соколова Каролина, Генеральный директор «ЭВЕРЕСТ»; Филимонова Ирина, Коммерческий директор группы проектов Cosmopolitan Russia; Ланюгова Светлана, Коммерческий директор Информационного агентства ТАСС; Крейнин Владислав, Вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк»; Леонова Елена, Генеральный директор Progression Group; Тармогина Татьяна, Управляющий директор emg; Кан Вячеслав, Программатик-директор Федерального оператора Gallery; Аксенов Илья, Управляющий директор «Норд Стар Медиа»; Лифантьева Татьяна, Президент Группы компаний ЛБЛ. В номинации «За вклад в развитие отрасли» лауреатами стали: Григорьев Владимир; Волин Алексей; Лебедев Александр, Генеральный директор, главный редактор Телеканала «Большая Азия»; Герцев Илья, Генеральный директор Code Of Trade; Андрюшова Юлия, Директор департамента бизнес - коммуникаций и аналитики ООО «ГПМ Радио»; Гольдфарб Станислав, Генеральный директор Иркутского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда»; Елин Лев, Генеральный директор АО «Издательский дом «Лев». В номинации «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного Медиа за пределами России» был награжден Писаренко Дмитрий, Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения. В этом году в номинации «За командный проект» боролись две команды из SPN Communications и Телекомпании Пятый канал. Лауреатами Премии стала команда SPN Communications: Баранников Андрей, Генеральный директор, Ермакова Александра, Заместитель генерального директора, Дворцов Алексей, Руководитель практики событийного менеджмента, Кондакова Татьяна, Менеджер по развитию бизнеса. В номинации «Коммуникации/Связи с общественностью» лауреатами стали: Глазова Лилия, Генеральный директор PR News; Мазанова Юлия, Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»; Бабаев Кирилл, Партнёр – Управляющий директор Инвестиционной компании «А1». В номинации «Интернет – медиа» звание Лауреата получили шесть номинантов. В категории «Информационные агентства» - Михайлов Сергей, Генеральный директор информационного агентства ТАСС. В категории «Онлайн-медиа»: Горшков Александр, Главный редактор Fontanka.ru Hearst Shkulev Group; Ефросинин Олег, Главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ); Инкелес Виктория, Управляющий директор СОСТАВ.РУ. В категории «Социальные медиа» награды были присуждены Некрасовой Маргарите, Начальнику управления по производству контента, агентство Sputnik и Храпченковой Ирине, Digital Director телеканала «Пятница!». В номинации «Электронные медиа» в категории «Телевидение» лауреатами стали: Земский Алексей, Генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»; Гндолян Роберт, Генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение»; Каклюгин Алексей, Генеральный директор АО «Телеканал 360»; Малахов Андрей, Генеральный продюсер «ТВ Хит». В категории «Радио» награду получили: Карманов Роман, Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», Генеральный директор «Радио КП»; Орлов Алексей, Руководитель радио Sputnik, МИА «Россия сегодня»; Найденов Владимир, Директор филиала «ГПМ Радио» в г. Ростов-на-Дону В номинация «Печатные медиа» победителями стали: Дегтярева Ирина, Заместитель Генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда»; Уманский Роман, Исполнительный директор АО «Коммерсантъ»; Шимарская Юлия, Директор по развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты»; Шарнауд-Шарнауд Александр, Первый заместитель главного редактора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». Среди победителей номинации «Медиахолдинги»: Цыпер Андрей, Исполнительный директор по медиа Rambler&Co; Белянин Павел, Коммерческий директор Федерального оператора Gallery; Манжула Владимир, Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»; Грачев Дмитрий, Заместитель главного редактора - главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ «Москва Медиа». Гран-При Премии «Медиа-Менеджер России» получила Маркова Евгения, Генеральный директор АО «Роскино». В номинации «Самый стильный медиаменеджер» звание лауреата получила Альтман Кристина, Член совета директоров, руководитель направления Social Care Projects Коммуникационный холдинг PROGRESS. Поздравляем лауреатов Премии! Благодарим всех участников и желаем дальнейших профессиональных успехов, новых побед! Информационный партнер премии - холдинг 1MI.