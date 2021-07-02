В Башкирии 8-летний мальчик задохнулся в старом холодильнике во время игры

По данным пресс-службы Следственного комитета республики, в Янаульском районе Башкирии вечером 1 июля мальчик во время игры в прятки со своими сестрами во дворе своего дома решил спрятаться в старом холодильнике марки «Мир».
«Однако, поскольку указанный холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили родители около 01.20 часов 2 июля», — сообщили в СК.
Следователи и полицейские провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Многодетную семью погибшего опрашивают работники следственных органов.