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В Башкирии 8-летний мальчик задохнулся в старом холодильнике во время игры

2 июля 2021, 08:11
Фото: drive2.ru
Ребенок спрятался в старом холодильнике играя в прятки с сестрами, но изнутри холодильник не открывался.

По данным пресс-службы Следственного комитета республики, в Янаульском районе Башкирии вечером 1 июля мальчик во время игры в прятки со своими сестрами во дворе своего дома решил спрятаться в старом холодильнике марки «Мир».

«Однако, поскольку указанный холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили родители около 01.20 часов 2 июля», — сообщили в СК.

Следователи и полицейские провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Многодетную семью погибшего опрашивают работники следственных органов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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