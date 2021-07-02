Уфимка, обвинившая отца в изнасиловании, прошла детектор лжи в эфире Первого канала

Адвокат Гарифуллина Гульназ Гильметдинова рассказала, что показания дочь изменила еще в ходе следствия, однако уже после того, как отец во всем признался. Среди доказательств следствия - сперма отца, обнаруженная на его же рубашке. Очной ставки между отцом и дочерью не было. Однако в деле 12 эпизодов, которых, по словам адвоката, никак не могло произойти, потому что девочка с отцом даже не оставались наедине. Также адвокат Гарифуллина заявила, что была и экспертиза мужского здоровья отца, которая показала, что он страдает половой дисфункцией. По предположениям Гильметдиновой, суд все-таки услышал все эти нестыковки, поэтому дал Гарифуллину небольшой срок. Отмечается, что по данной статье предусмотрен срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.