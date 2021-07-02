Уфимка, обвинившая отца в изнасиловании, прошла детектор лжи в эфире Первого канала

В марте 2021 года семья Гарифуллиных уже была в студии программы «Мужское/Женское». Еще тогда женщины признались, что отца они оговорили, никакого изнасилования не было. В выпуске телепередачи от 1 июля дополнительно были озвучены данные экспертизы, о том, что дочь Севара, которая обвинила отца, является девственницей. Как и вторая дочь - 15-летняя Сабина. Севара же рассказала о давлении следователя и его угрозах - по её словам, следователь говорил ей, что в случае если девушка откажется от своих показаний, она сама окажется в тюрьме, а всех её братьев и сестер отправят в детский дом.
Оговором 20-летняя Севара, с ее слов, хотела отомстить отцу за многолетние побои, она думала, что отца-дебошира просто задержат на 15 суток, но дело приняло серьезный оборот. Последней каплей стало то, что отец якобы избил её мать Рахилю. Так или иначе после мартовского эфира дело было отправлено на новое следствие, теперь дочери настаивали на невиновности отца. Несмотря на это, судья вынес обвинительный приговор - отец девочек получил пять лет строгого режима.
Прокурор, который запросил Гарифулллину 21 год тюрьмы, по словам ведущих, точно смотрел мартовский выпуск программы. – Зачем вы ходили? Зачем выступали? Это все бессмысленно. Он все равно сядет, – так, по словам женщин, говорил им прокурор.
Адвокат Гарифуллина Гульназ Гильметдинова рассказала, что показания дочь изменила еще в ходе следствия, однако уже после того, как отец во всем признался. Среди доказательств следствия - сперма отца, обнаруженная на его же рубашке. Очной ставки между отцом и дочерью не было. Однако в деле 12 эпизодов, которых, по словам адвоката, никак не могло произойти, потому что девочка с отцом даже не оставались наедине. Также адвокат Гарифуллина заявила, что была и экспертиза мужского здоровья отца, которая показала, что он страдает половой дисфункцией. По предположениям Гильметдиновой, суд все-таки услышал все эти нестыковки, поэтому дал Гарифуллину небольшой срок. Отмечается, что по данной статье предусмотрен срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.
– Изначально обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, написал явку с повинной и написал об обстоятельствах их совершения. Однако в последствии стал отрицать свою причастность. Сама потерпевшая пояснила, что оговорила отца, тем не менее следователями были получены результаты судмедэкспертизы, подтвердившие возможность совершения изнасилования, а также психолого-психиатрической экспертизы об отсутствии склонности несовершеннолетней ко лжи и фантазированию. Кроме того на одежде обвиняемого были обнаружены биологические следы, подтверждающие установленные факты, - прокомментировал дело представитель Следкома Башкирии Евгений Каневский.
Александр Гордон, выслушав речь Каневского, задался вопросом.
– Зачем этот милый сотрудник СК Башкирии врет? Какие были экспертизы у суда? При этом на передаче была озвучена и информация о том, что СК недоволен слишком мягким приговором Гарифуллину и будет обжаловать его. Если на предыдущем заседании прокурор просил приговорить Гарифуллина к 21 году лишения свободы, в этот раз обвинение просит 24 года.
Ранее следком по Башкирии сообщал, что Рашид Гарифуллин обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Следствием установлено, что с августа 2019 по май 2020 года он совращал родную дочь.
Следователи считали весомым доказательством вины обвиняемого наличие биологических следов на его же одежде, о чем сказано выше. Про то, были ли эти же биологические следы на одежде девушки, не говорится ничего. При этом экспертиза же подтвердила невинность обеих девушек.
Юридические коллизии и справедливость ситуации можно было обсуждать еще долго, но ведущие перешли к обсуждению результатов полиграфической экспертизы. Полиграфолог Олег Барышев рассказал о том, что Сабина ничего не скрывает, не обманывает и она действительно была участницей оговора.
– Изнасилования не было, как и попытки изнасилования, мы подтверждаем это полиграфом и профайлингом. Реакция сестер была в чем-то ребяческой. Два момента, которые побудили их к таким действиям: это побои отца и старшая сестра, которая хотела встречаться с парнем. Полиграф позволяет сделать вывод, что ни изнасилования, ни попытки, никаких развратных действий со сторона отца не было, – заявил Барышев.