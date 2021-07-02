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Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими

2 июля 2021, 15:40
Фото: Следком Башкирии
Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти шести человек в результате ДТП в Кушнаренковском районе по статье «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным, сегодня, 2 июля у грузового автомобиля марки «Scania», двигавшегося в сторону Уфы на 1284 километре автодороги М-7 отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус». Машина осуществляла перевозку пассажиров по маршруту Уфа — Дюртюли.

На место происшествия выехали следователи и сотрудники МВД и МЧС.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования будет проверено соблюдение перевозчиком предъявляемых законом требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у главы следственного управления республики.

Напомним, в результате страшной аварии погибли шесть человек, находившихся в «Лада Ларгус», четверо человек находятся в больнице.

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