Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими

По предварительным данным, сегодня, 2 июля у грузового автомобиля марки «Scania», двигавшегося в сторону Уфы на 1284 километре автодороги М-7 отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус». Машина осуществляла перевозку пассажиров по маршруту Уфа — Дюртюли.
На место происшествия выехали следователи и сотрудники МВД и МЧС.
— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования будет проверено соблюдение перевозчиком предъявляемых законом требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле у главы следственного управления республики.
Напомним, в результате страшной аварии погибли шесть человек, находившихся в «Лада Ларгус», четверо человек находятся в больнице.