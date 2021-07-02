Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования будет проверено соблюдение перевозчиком предъявляемых законом требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, — отметили в пресс-службе ведомства.