Сбер ожидает почти двукратного роста выдач семейной ипотеки после изменений с 1 июля

В рамках программы «Господдержка-2020» с 1 июля вступают в силу новые условия. Программа продлена на год, лимит кредита составит 3 млн рублей для всех субъектов РФ. При этом если раньше кредит по льготной ставке в рамках этой программы могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то сейчас она распространяется и на семьи, в которых рождается первенец. Как и прежде, программой также могут воспользоваться родители ребёнка с инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2022 года.