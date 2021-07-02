Одноклассники запустили сервис рекомендаций бизнес-профилей

Новый сервис — очередной шаг в развитии платформы для малого и среднего бизнеса в ОК и ее интеграции с ключевыми социальными механиками. Теперь предприниматели, которые ведут бизнес-профиль в ОК, смогут привлечь аудиторию не только с помощью рекламы, но и по рекомендациям от своих клиентов. Так, по данным онлайн исследования Nielsen, при покупке товаров люди больше всего доверяют рекомендациям друзей и близких (83%).