МТС привезет в Уфу концерты Comedy Club Production

«Это самая крупная сделка в концертной индустрии за последнее время, особенно в реалиях пандемии. Сейчас тот момент, когда все игроки на рынке должны скорее думать о сотрудничестве, и наше партнёрство - прекрасный тому пример. Каждая из сторон сможет извлечь максимальную выгоду: МТС получит гастрольные проекты лучших и уникальных юмористических шоу, а Comedy Club Production – доступ к современным технологичным площадкам и сервисам», — рассказал управляющий директор Comedy Club Production Андрей Левин.