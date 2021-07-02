МТС привезет в Уфу концерты Comedy Club Production

Согласно контракту между «МТС Энтертейнмент» и Comedy Club Production, МТС станет долгосрочным промоутером выступлений Comedy Club, и проведет более 250 мероприятий по всей России до конца 2023 года, что станет крупнейшим подобным проектом для энтертейнмент-рынка страны. Об этом сообщил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
В Уфе пройдут выступления Нурлана Сабурова, Андрея Бебуришвили, Виктора Комарова, Славы Комиссаренко, «Stand Up», шоу «Импровизация», «Женский стендап». Купить билеты можно без комиссии в онлайн-сервисе МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.
«МТС продолжает развивать область энтертейнмента. Теперь мы стали долгосрочным партнером для Comedy Club Production. А это значит, что у жителей Уфы появится возможность смеяться над дерзкими шутками знаменитых комиков, ведь стендап нужно обязательно смотреть вживую», — отметил Егор Фисюк, директор МТС в Республике Башкортостан.
«Это самая крупная сделка в концертной индустрии за последнее время, особенно в реалиях пандемии. Сейчас тот момент, когда все игроки на рынке должны скорее думать о сотрудничестве, и наше партнёрство - прекрасный тому пример. Каждая из сторон сможет извлечь максимальную выгоду: МТС получит гастрольные проекты лучших и уникальных юмористических шоу, а Comedy Club Production – доступ к современным технологичным площадкам и сервисам», — рассказал управляющий директор Comedy Club Production Андрей Левин.