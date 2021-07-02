mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кривая линия: как на самом деле изменились цены на фрукты и овощи в Башкирии

2 июля 2021, 09:04
Фото: livemaster.ru
Морковь не выросла, а цены на нее выросли. Как и на весь так называемый «борщевой набор». Mkset проанализировал цены на основные овощи за последние 8 лет.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос россиянки на «Прямой линии», назвал очевидный рост цен на овощи и фрукты »мировым трендом».

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на рекордном уровне, и на нас это тоже отражается: Россия — часть глобальной экономики. Государство обращает внимание на эти проблемы, возможно, что иногда это получается несвоевременно и не по всем группам товаров», — ответил Путин жительнице Липецка, которая показала президенту цены на морковь и бананы прямо из супермаркета. Президент выразил надежду, что новый урожай отразится на ценах в сторону их понижения.

Так менялись цены на любимые многими овощи и фрукты за последние 8 лет.
Фото: fedstat.ru

По данным Башстата, за неделю с 21 по 28 июня оранжевый овощ подорожал в среднем на 9,1%, до 91,7 рубля за килограмм вместо прежних 84 рублей. Среди причин, которые озвучивают власти, — запасы прошлогоднего урожая в 2021 году оказались скуднее, чем в 2020-м, сократились поставки моркови ранних сортов из-за поздней весны в южных регионах, новый урожай попросту не успел созреть, а запасы уже подошли к концу.

Ну и, конечно же, влияние оказала пандемия коронавируса — иностранных рабочих депортировали, а отечественным пришлось существенно увеличить оплату труда. Оставим вопрос, знают ли российские работники о столь существенной разнице в оплате их труда и труда гастарбайтеров.

Минпром Башкирии надеется, что к новому урожаю цены вернутся с небес на землю, а пока борщ у жителей Башкирии выйдет в среднем в два раза дороже, чем несколько лет назад. От этого и вкуснее, наверное. Обнадеживает и пресс-служба республиканского правительства, где сообщают, что к концу июля началу августа может произойти корректировка цен. Во всяком случае этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в правительстве республики по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке региона.

«С начала года в республике наблюдается значительный рост цен на овощи. По поводу повышения стоимости товаров в адрес министерства поступает большое количество обращений от жителей. Мы передаем их для отработки в контролирующие органы власти, в том числе в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан и прокуратуру Республики Башкортостан», — заявил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев 1 июля, в аккурат после «Прямой линии».

Больше всего в Башкирии увеличилась цена на свеклу — в 2,7 раза и морковь в 2,4 раза. В среднем в Башкирии морковь стоит 77,78 рублей за кг, и это в два раза дороже, чем в июне 2020 года. А кое-где цена на морковь достигает 125 рублей за кг. Белокочанная капуста подорожала на 85,7%, картофель на 79,5%, репчатый лук подорожал на 41,7%.

Материалы по теме
Меняйте вкусы: часть овощей и фруктов в Башкирии подорожала, часть – подешевела«Картошки не хватило»: Владимир Путин рассказал о высоких ценах на продукты
#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48