Кривая линия: как на самом деле изменились цены на фрукты и овощи в Башкирии

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос россиянки на «Прямой линии», назвал очевидный рост цен на овощи и фрукты »мировым трендом».
«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на рекордном уровне, и на нас это тоже отражается: Россия — часть глобальной экономики. Государство обращает внимание на эти проблемы, возможно, что иногда это получается несвоевременно и не по всем группам товаров», — ответил Путин жительнице Липецка, которая показала президенту цены на морковь и бананы прямо из супермаркета. Президент выразил надежду, что новый урожай отразится на ценах в сторону их понижения.
По данным Башстата, за неделю с 21 по 28 июня оранжевый овощ подорожал в среднем на 9,1%, до 91,7 рубля за килограмм вместо прежних 84 рублей. Среди причин, которые озвучивают власти, — запасы прошлогоднего урожая в 2021 году оказались скуднее, чем в 2020-м, сократились поставки моркови ранних сортов из-за поздней весны в южных регионах, новый урожай попросту не успел созреть, а запасы уже подошли к концу.
Ну и, конечно же, влияние оказала пандемия коронавируса — иностранных рабочих депортировали, а отечественным пришлось существенно увеличить оплату труда. Оставим вопрос, знают ли российские работники о столь существенной разнице в оплате их труда и труда гастарбайтеров.
Минпром Башкирии надеется, что к новому урожаю цены вернутся с небес на землю, а пока борщ у жителей Башкирии выйдет в среднем в два раза дороже, чем несколько лет назад. От этого и вкуснее, наверное. Обнадеживает и пресс-служба республиканского правительства, где сообщают, что к концу июля началу августа может произойти корректировка цен. Во всяком случае этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в правительстве республики по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке региона.
«С начала года в республике наблюдается значительный рост цен на овощи. По поводу повышения стоимости товаров в адрес министерства поступает большое количество обращений от жителей. Мы передаем их для отработки в контролирующие органы власти, в том числе в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан и прокуратуру Республики Башкортостан», — заявил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев 1 июля, в аккурат после «Прямой линии».
Больше всего в Башкирии увеличилась цена на свеклу — в 2,7 раза и морковь в 2,4 раза. В среднем в Башкирии морковь стоит 77,78 рублей за кг, и это в два раза дороже, чем в июне 2020 года. А кое-где цена на морковь достигает 125 рублей за кг. Белокочанная капуста подорожала на 85,7%, картофель на 79,5%, репчатый лук подорожал на 41,7%.