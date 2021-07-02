Кривая линия: как на самом деле изменились цены на фрукты и овощи в Башкирии

Минпром Башкирии надеется, что к новому урожаю цены вернутся с небес на землю, а пока борщ у жителей Башкирии выйдет в среднем в два раза дороже, чем несколько лет назад. От этого и вкуснее, наверное. Обнадеживает и пресс-служба республиканского правительства, где сообщают, что к концу июля началу августа может произойти корректировка цен. Во всяком случае этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в правительстве республики по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке региона.