Из-за проведения Фольклориады в Башкирии закрыли мусорный полигон

— Эти шесть машин должны были разгрузиться сегодня с утра на Мишкинском полигоне, но все они, к сожалению, стоят. Хотя разгружать мусор мы можем только на этом полигоне и нигде больше. Сегодня день сорван, мы еще не получили команды, куда мы будем разгружать мусор, который собирали со вчерашнего вечера, — сообщает мужчина.