Из-за проведения Фольклориады в Башкирии закрыли мусорный полигон

В Мишкинском районе местный полигон отходов ТБО прекратил принимать мусор. Видео с рассказом одного из водителей мусоровоза было опубликовано в соцсетях.
— Эти шесть машин должны были разгрузиться сегодня с утра на Мишкинском полигоне, но все они, к сожалению, стоят. Хотя разгружать мусор мы можем только на этом полигоне и нигде больше. Сегодня день сорван, мы еще не получили команды, куда мы будем разгружать мусор, который собирали со вчерашнего вечера, — сообщает мужчина.
В администрации Мишкинского района поспешили прокомментировать ситуацию.
— На данный момент мусор с полигона будет разгружаться в Бирске. Эта мера принята в связи с проведением Фольклориады и будет действовать только с 3 по 10 июля, — сообщил представитель отдела строительства района.
Накануне глава Башкирии высказался по поводу ситуации с горевшим на прошлой неделе полигоном под Уфой. Он призвал премьер-министра республики Андрея Назарова и руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина немедленно решить проблему.