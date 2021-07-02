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Глава Башкирии раздаст стобалльникам ЕГЭ по 150 тысяч рублей

2 июля 2021, 06:38
Фото: 1mediainvest.ru
Таким образом Радий Хабиров хочет удержать талантливые умы в республике.

Сегодня, 2 июля, Радий Хабиров подписал указ о единовременных выплатах стобалльникам, поступившим в вузы республики. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

- В целях привлечения в организации высшего образования расположенные на территории республики и являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, участников набравших 100 баллов по результатам единого гос экзамена учредить с 2021 года ежегодную премию в размере 150 тысяч рублей, — гласит текст документа.

Отмечается, что данная денежная сумма не будет облагаться налогом. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Ранее глава высказался о том, что на талантливых ребят из Башкирии уже "ведут охоту" другие вузы страны и велел проработать вопрос о том, как оставить стобалльников ЕГЭ в республике.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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