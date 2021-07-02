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Газпромбанк Автолизинг запустил новую акцию по страхованию автомобилей

2 июля 2021, 14:31
Газпромбанк Автолизинг, финансирующий аренду транспорта для бизнеса, продлевает спецпредложение по страхованию предметов лизинга.

Заключая договоры в рамках обновленной акции до 30 сентября 2021 года, юридические лица и предприниматели смогут получить скидку на приобретаемое имущество, равную стоимости его страховки по каско в первый год эксплуатации. Клиенты лизинговой компании могут выбрать на свое усмотрение программу страхования, а также компанию, оказывающую услуги страхования имущества.

Продленная акция получила название «Каско берем на себя». Обновленные условия включают в себя отсутствие ограничений по размеру аванса и сроку договора лизинга – его можно заключить в том числе на короткий срок (12 месяцев). График платежей по-прежнему определяется как аннуитетный (равный), а сама акция распространяется на новые автомобили.

«Нынешняя акция – еще одно преимущество, которое получают наши клиенты, выбирая лизинг как инструмент пополнения корпоративного автопарка. Такой своеобразный кешбэк по каско позволяет сэкономить значительные средства. Так, в рамках одной из недавних сделок мы передали клиенту Lamborghini Huracan со скидкой 651 тыс. рублей в виде компенсации страховки. А средний размер компенсации за время действия предыдущей акции по каско составил 82 тысячи», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

Оставить заявку на лизинг транспорта для бизнеса, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели автомобилей, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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