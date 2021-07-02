Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов получил орден “За заслуги перед Отечеством”

Кузьминов ранее комментировал возможность своего дальнейшего нахождения на данной должности. Он сообщил, что у него несколько раз возникало желание оставить свой пост. Среди основных причин отставки он называл нежелание “превращаться в памятник”, терять “вкус к изменениям” и “стареть на месте ректора”. Руководитель вуза также заявлял, что он всегда не испытывал желания заниматься административной работой.