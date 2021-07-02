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Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов получил орден “За заслуги перед Отечеством”

2 июля 2021, 16:05
Фото: hse.ru
Глава государства Владимир Путин распорядился о награждении покинувшего пост ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом “За заслуги перед Отечеством” второй степени. Такая новость появилась на сайте Кремля.

Как сообщает rbc.ru, Владимир Путин вручил орден “За заслуги перед Отечеством” второй степени Ярославу Кузьминову, который оставил пост ректора Высшей школы экономики.

Известие об уходе с поста ректора Кузьминова, которому исполнилось 64 года, появилась 1 июля. Он был руководителем данного учебного заведения в течение 28 лет. На последний 5-летний срок в 2019 году Кузьминов был переизбран Дмитрием Медведевым, который на тот момент являлся председателем Правительства РФ.

Кузьминов ранее комментировал возможность своего дальнейшего нахождения на данной должности. Он сообщил, что у него несколько раз возникало желание оставить свой пост. Среди основных причин отставки он называл нежелание “превращаться в памятник”, терять “вкус к изменениям” и “стареть на месте ректора”. Руководитель вуза также заявлял, что он всегда не испытывал желания заниматься административной работой.

Несмотря на такие суждения, он принял предложение стать научным руководителем ВШЭ.

Позднее появилась информация, что сейчас на должность главы НИУ ВШЭ рассматривается кандидатура Никиты Анисимова, который на данный момент пребывает на должности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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