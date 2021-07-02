«Единая Россия» начала работать над программой реабилитации после COVID-19

Для людей, которые перенесли болезнь в тяжелой форме, будет необходимостью пройти санаторно-курортное лечение. Я предлагаю создать категорию льготников на реабилитацию по возрастам и профессиональным признакам. Назначить для каждой категории индивидуальные методы оздоровления. Но кроме всего этого, каждому важно начать с себя. Если все начнут больше уделять внимания себе и своему здоровью, болезнь оставит меньше последствий. Я сама перенесла коронавирусную инфекцию, реабилитируюсь дыхательной гимнастикой и вижу положительные результаты, — говорит депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, заслуженный врач РБ, председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» Римма Утяшева.