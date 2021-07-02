«Единая Россия» начала работать над программой реабилитации после COVID-19

Денис Проценко, главный врач больницы в московской Коммунарке, недавно подчеркнул, что данное направление является актуальным, пишет ridus.ru. «Глава государства объявил о создании программы реабилитации, на которую выделят 100 млрд рублей, в связи с чем необходимо сформулировать техническое задание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что именно направят деньги. Отдельно следует поговорить о программе обучения и подготовки специалистов в этой сфере, поскольку лишь покупкой оборудования программа реабилитации не ограничивается», — сказал Проценко.
Как считают эксперты, систему подготовки специалистов в области реабилитации отработали еще не до конца. Изменения нужны и действующему в сфере реабилитации законодательству — оно не соответствует сегодняшним запросам.
«В частности, программа госгарантий в амбулаторной сети не финансирует реабилитацию. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре заболевания, но не в рамках междисциплинарных технологий. В связи с этим реабилитацию нужно выделить, и на уровне законодательства решать так же, как это ранее было с паллиативной медициной», — подчеркнул Александр Румянцев, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
По мнению экспертов, также важно не допустить увеличения бюрократической нагрузки на врачей в области реабилитации, особенно во время пандемии.
Есть и инфраструктурные проблемы. В данный момент в России нет специализированных центров второго этапа реабилитации, где пациентам нужно долечиваться после основных болезней. А что касается первого этапа, он, как считают врачи, должен начинаться уже в стационаре.
«Мы бы хотели, чтобы сейчас совместно с вами, с сообществом профессионалов, дорабатывая эту программу, учли все инициативы и замечания. Надеемся создать совершенную модель программы медреабилитации, которую создадим вместе с вами», — сказал Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения.
По данным сайта ER.ru, на съезде «Единой России» 19 июня Владимир Путин поручил партии и правительству выработать программу по созданию системы медреабилитации для людей, которые переболели COVID-19, и выделить на нее не меньше 100 млрд руб.
«Мы второй год боремся с COVID-19, выхаживаем пациентов, ставим их на ноги. Коронавирус оказывает очень тяжелые осложнения на органы дыхания, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. И то, что с 1 июля начала работать новая система диспансеризации, говорит о том, что данная категория людей будет окружена особой заботой.
Углубленная постковидная диспансеризация будет осуществляться в два этапа. Они включают в себя разного виды обследования. После диспансеризации каждый пациент получит назначение на профильное лечение и реабилитацию.
Для людей, которые перенесли болезнь в тяжелой форме, будет необходимостью пройти санаторно-курортное лечение. Я предлагаю создать категорию льготников на реабилитацию по возрастам и профессиональным признакам. Назначить для каждой категории индивидуальные методы оздоровления. Но кроме всего этого, каждому важно начать с себя. Если все начнут больше уделять внимания себе и своему здоровью, болезнь оставит меньше последствий. Я сама перенесла коронавирусную инфекцию, реабилитируюсь дыхательной гимнастикой и вижу положительные результаты, — говорит депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, заслуженный врач РБ, председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» Римма Утяшева.