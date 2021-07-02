Четыре человека скончались от последствий коронавируса в Башкирии за минувшие сутки

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 158 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 2 июля.
От последствий инфекции за минувшие сутки скончались 4 пациента.
Таким образом число инфицированных за все время пандемии составило 41510 заболевших. Выздоровевших за этот период 38952 человека, 17 из них были выписаны по выздоровлению за прошедший день.
Напомним, что в столице республики несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку будет проходить Фольклориада. Первые участники которой начали прибывать в Уфу накануне днем.