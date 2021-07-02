Башкирии предстоит пережить грозы и дожди перед тем как спадет жара

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу и в выходные в республике прогнозируются грозы и дожди. Сегодня в пятницу в республике из-за погодных аномалий даже было объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики полагают, что в субботу будет облачно, ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, местами возможны сильные порывы. Температура воздуха составит ночью от +18 до +23 градусов, днем от +28 до +33 градусов, на юго-востоке Башкирии до +38.
Но уже в воскресенье ситуация начнет меняться, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура немного спадет, ночью она составит от +14 до +19 градусов, днем ожидается от +23 до +28.
На следующей неделе жители республики должны наконец передохнуть от жары. Прогнозируется облачная погода. Температура воздуха днем на рабочей неделе будет около +24 градусов, а к концу недели вновь незначительно поднимется.