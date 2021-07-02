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Башкирии предстоит пережить грозы и дожди перед тем как спадет жара

2 июля 2021, 12:50
Фото: denisanikin.ru
Суббота будет такой же жаркой как и вся неделя, а воскресенье станет переломным моментом.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу и в выходные в республике прогнозируются грозы и дожди. Сегодня в пятницу в республике из-за погодных аномалий даже было объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики полагают, что в субботу будет облачно, ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, местами возможны сильные порывы. Температура воздуха составит ночью от +18 до +23 градусов, днем от +28 до +33 градусов, на юго-востоке Башкирии до +38.

Но уже в воскресенье ситуация начнет меняться, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура немного спадет, ночью она составит от +14 до +19 градусов, днем ожидается от +23 до +28.

На следующей неделе жители республики должны наконец передохнуть от жары. Прогнозируется облачная погода. Температура воздуха днем на рабочей неделе будет около +24 градусов, а к концу недели вновь незначительно поднимется.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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