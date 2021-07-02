Активистам «СтопБашРТС» не разрешили провести акцию против повышения тарифов ЖКУ

– Налицо уже третье по счету (именно с чем я лично сам столкнулся) проявление двойных стандартов. Фольклориаду, карнавалы и прочие мероприятия проводить можно, митинг нельзя. Вообще властям удобен этот коронавирус, ссылаясь на него они могут вводить ограничительные меры где им нужно. То отменят публичные слушания бюджета РБ (так как понимают, что могут выступить недовольные люди), то митинг. То вообще ограничат походы к чиновникам, – негодует активист.