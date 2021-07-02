Активистам «СтопБашРТС» не разрешили провести акцию против повышения тарифов ЖКУ

Вчера Mkset сообщал о том, что активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов на ЖКУ. Общественники скептически ждали реакции властей, по их мнению митинг им в очередной раз не дадут провести из-за режима повышенной готовности, который не мешает проведению Фольклориады.
Они оказались правы, сегодня Правительство Башкирии отказало активистам по той причине, которую они и предполагали – пандемия коронавируса и режим повышенной готовности.
Иван Апаев подтвердил, что сегодня получил отказ в согласовании и проведении митинга 11 июля против высоких цен за отопление.
– Налицо уже третье по счету (именно с чем я лично сам столкнулся) проявление двойных стандартов. Фольклориаду, карнавалы и прочие мероприятия проводить можно, митинг нельзя. Вообще властям удобен этот коронавирус, ссылаясь на него они могут вводить ограничительные меры где им нужно. То отменят публичные слушания бюджета РБ (так как понимают, что могут выступить недовольные люди), то митинг. То вообще ограничат походы к чиновникам, – негодует активист.